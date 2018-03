Ufficio del procuratore generale parla della riduzione del numero di orsi bruni

Il numero di orsi bruni in Russia è sceso nel 2015 da 225 mila a 143 mila individui, ha detto il vice capo del dipartimento per la vigilanza per le leggi di difesa degli interessi dello Stato e della società del Procuratore generale della Federazione Russa, Georgy Avagumyan.

"Il numero ufficiale di orsi bruni in Russia nel 2015 era di 225mila individui, mentre nel 2017 è sceso a 143.000. Su iniziativa del capo di Glavka abbiamo preparato le informazioni per il governo della Federazione Russa" ha detto Avagumyan al forum "Supervisione in campo ambientale".

Secondo lui, in Siberia e in Estremo Oriente continua il bracconaggio. Recentemente nel territorio di Primorye è stato sequestrato un grosso lotto di zampe di orso. "Su nostro ordine la procura dell'Amur e e del territorio di Primorye sono in corso dei controlli" ha detto Avagumyan