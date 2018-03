Pentagono parla della minaccia russa in Europa

A detta sua la parte russa "continua a minare la sicurezza e a ignorare le norme del diritto internazionale, le quali garantiscono la pace in Europa dal momento della fine della seconda guerra mondiale.

"Le nostre priorità strategica sono il contenimento della Russia da un eventuale aggressione e la prevenzione dell'influenza negativa della Russia sugli alleati europei e i partner USA" ha detto Scaparotti.

Il generale ha constatato che i militari americani stanno lavorando a diverse opzioni per la difesa dei paesi europei dall'aggressione russa, tra le quali ci sono scenari di scontri armati con Mosca.

Tuttavia Scaparotti ha dichiarato che le forze armate non bastano, il governo americano deve mantenere un approccio unico nei confronti del contenimento della Russia.

Il generale ha inoltre sottolineato che la minaccia russa va oltre i limiti dello spazio europeo.

"La Russia ha influenza in Medio Oriente, dove il suo intervento nella guerra civile in Siria ha rafforzato regime di Assad e ha permesso all'Iran di diffondere la sua influenza nella regione. La parte russa è anche sempre più attiva nel fornire assistenza ai paesi del Medio Oriente, nel rafforzamento della cooperazione con l'Iran e sta espandendo la sua influenza in Arabia Saudita, Egitto, Libia e Cipro. Tali sforzi nel portare ad un cambiamento nelle dinamiche regionali è dannoso per la sicurezza di Israele, la stabilità in Libano e gli interessi americani nella regione" ha detto Scaparotti.

Ha aggiunto che la Russia sta cercando di cambiare l'attuale ordine mondiale a suo favore.

In precedenza, il Congresso degli Stati Uniti ha incaricato i ministeri di sviluppare una strategia per contrastare la "minaccia russa". Mosca, a sua volta, ha ripetutamente negato le accuse di voler destabilizzare la situazione.