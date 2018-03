Fregata lanciamissili russa fa rotta per il Mediterraneo

Questa è la prima navigazione a lunga distanza della fregata quest'anno. La nave percorrerà una rotta da Sebastopoli fino agli stretti del mar Nero.

Si osserva che l'equipaggio ha condotto delle esercitazioni navali. In particolare ha condotto delle esercitazioni di navigazione e di manovra in regioni a forte traffico navale, esercitazioni per l'annientamento del nemico con i missili Kalibr NK e sono state condotte delle esercitazioni con fuoco di artiglieria contro obiettivi navali e aerei.

L'Admiral Essen è la seconda nave pattuglia del progetto 11356 (la prima è l'Admiral Grigorovich). Prende il nome in onore dell'ammiraglio Nikolai Ottovich von Essen, che comandava la flotta russa del Mar Baltico all'inizio del XX secolo.

Le navi di questa classe hanno un tonnellaggio di circa quattromila tonnellate, una velocità di 30 nodi e un'autonomia di navigazione di 30 giorni. L'Admiral Essen è armata con missili da crociera Kalibr, il sistema missilistico di autodifesa "Shtil-1", un pezzo di artiglieria da 100mm, artiglieria contraerea e pezzi d'artiglieria a razzi.