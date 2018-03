Afghanistan, il programma USA per la ricostruzione dell’economia è stato un fiasco

Il progetto statunitense per la ricostruzione dell'Afghanistan non ha fornito il supporto fondamentale all'economia nazionale. Lo ha dichiarato a Sputnik Said Masoud, un esperto di economia e docente presso l'Università di Kabul.

"Purtroppo gli obiettivi per i quali sono stati assegnati i fondi, vale a dire l'aumento della produzione nazionale e la riduzione delle importazioni, non sono stati raggiunti", ha osservato Masoud.

Secondo lui, il motivo principale per il fallimento del programma è che in Afghanistan la guerra continua da 16 anni, durante i quali il paese è stato trasformato in un'arena di concorrenza per altri paesi.

Masoud ritiene che i paesi stranieri abbiano avuto un impatto negativo sullo sviluppo dell'economia nazionale.

"Per la maggior parte questo è dovuto alle politiche dei paesi limitrofi, che non sono autorizzati all'attuazione del programma", ha spiegato.

Ramazan Bashardust, membro del parlamento afgano, ha affermato che l'assistenza degli Stati Uniti si è rivelata inefficace e che la situazione economica del paese rimane piuttosto difficile.

"I resoconti delle ultime settimane mostrano che il 30% della popolazione dell'Afghanistan sta morendo di fame. L'Afghanistan occupa il terzo posto nel mondo in termini di tassi di mortalità infantile. La disoccupazione è al 70-80%… In 16 anni non è stata costruita una sola fabbrica, non una sola diga".

Bashardust ha aggiunto che la quota delle importazioni è del 95%, mentre quella delle esportazioni sfiora a mala pena il 5%. Inoltre nota che non ci sono capacità produttive nel paese e quelle che ci sono non funzionano.

Dal 2010 al 2014 gli Stati Uniti hanno fornito assegnato più di 675 milioni di dollari al programma per la ricostruzione dell'economia dell'Afghanistan.