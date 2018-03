La Cina spera in risultati positivi da incontro tra capi delle due Coree

La Cina confida nello svolgimento positivo dell’incontro tra i capi di Corea del Nord e Corea del Sud, così come nel dialogo tra Washington e Pyongyang. Lo ha dichiarato oggi il presidente cinese Xi Jinping in una riunione con l'inviato speciale del presidente della Corea del Sud, il consigliere per la sicurezza Chung Eui Yong.