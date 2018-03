Kalashnikov inizia a produrre navi anfibie per la Guardia Nazionale

Il consorzio Kalashnikov ha avviato la costruzione del mezzo da sbarco ad alta velocità BK-16 per la Guardia Nazionale russa. Lo riferisce il sito web del consorzio.

"Il 12 marzo presso il cantiere Rybinsk Shipyard il consorzio Kalashnikov ha avviato la costruzione del mezzo da sbarco ad alta velocità BK-16 per la Guardia Nazionale russa", si legge nel comunicato.

Il direttore dei cantieri navali, Sergey Antonov, ha spiegato che a seconda delle esigenze del cliente è in grado di fornire l'attrezzatura in diverse opzioni di configurazione per i diversi compiti militari.

Il tenente generale Sergei Mileyko, vicedirettore di Rosgvardia, ha partecipato alla cerimonia di posa della barca. Si è congratulato con i dirigenti e gli operai del cantiere per questo evento e ha augurato loro il successo nell'esecuzione di questo ordine.

"La Guardia Nazionale è in prima linea nella lotta contro il terrorismo e la criminalità, quindi è importante avere a disposizione le migliori armi e le attrezzature speciali. Ed è importante per noi affidarci ai produttori nazionali", ha detto il vice direttore della Guardia Nazionale Sergey Mileyko.

Le navi anfibie BC-16 sno progettate per le operazioni nella zona litoranea, per il trasporto di personale, lo sbarco sulla costa, il supporto al fuoco, l'evacuazione medica, e per combattere la pirateria e il terrorismo. Le imbarcazioni saranno consegnate alla Guardia Nazionale entro la fine dell'anno.