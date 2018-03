La NATO sosterrà la Turchia contro le minacce missilistiche provenienti dalla Siria

"La NATO garantirà la sicurezza della Turchia aumentando la difesa contraerea della Turchia contro le minacce missilistiche provenienti dalla Siria", ha detto la fonte.

La fonte ha spiegato che la situazione in Siria desta "grande preoccupazione" a tutti i membri della NATO, che, malgrado non sia presente in Siria, supporta la coalizione internazionale nella risoluzione della crisi nel paese.

"La Turchia, in quanto membro della NATO, è in prima linea nella risoluzione di questa crisi… La NATO è in costante contatto con i funzionari turchi, in particolar modo con il presidente Erdogan", ha aggiunto la fonte.

Il 20 gennaio la Turchia ha lanciato un'operazione militare contro i curdi nella città siriana di Afrin. Damasco ha condannato le azioni della Turchia, osservando che questo territorio è parte integrante della Siria. Mosca ha invitato tutte le parti a frenare e rispettare l'integrità territoriale siriana.