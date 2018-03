Scoperto pianeta potenzialmente adatto alla vita non lontano dal Sole

L'osservatorio orbitale Kepler ha scoperto 15 nuovi pianeti extrasolari nelle vicinanze del nostro sistema solare. Uno di loro è all'interno della "fascia abitabile" e probabilmente ci sono sulla sua superficie oceani ed un'atmosfera simile a quella terrestre, si afferma in un articolo pubblicato sull'Astronomical Journal.

"Secondo i nostri calcoli, questo pianeta deve avere un'atmosfera terrestre ed una struttura simile del sottosuolo, ma finora, non abbiamo la certezza che queste ipotesi corrispondano effettivamente alla realtà. Non sappiamo quasi nulla dei pianeti che orbitano attorno alle nane rosse, dato che il loro numero è notevolmente inferiore rispetto a quello dei pianeti ruotanti alle stelle simili al Sole," afferma l'astronomo Teruyuki Hirano del Tokyo Institute of Technology (Giappone).

Dopo il lancio del telescopio orbitale Kepler, gli astronomi hanno scoperto quasi 4mila pianeti al di fuori del sistema solare, diverse decine sono potenzialmente gemelli della Terra e si trovano nella cosiddetta "zona abitabile". La loro scoperta ha spinto i planetologi e gli astrobiologi ad iniziare a sviluppare metodi che permettano di valutare come questi pianeti siano adatti alla vita o quantomeno cercare di trovare alcune tracce di vita nella loro atmosfera.