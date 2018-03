Esperto di Oxford: USA non sostituiranno la Russia nelle forniture di gas all’Europa

L’esportazione di gas russo in Europa è in aumento e, malgrado i loro tentativi, gli Stati Uniti non possono minimamente competere con la Russia in questo campo. Lo ha dichiarato a Sputnik Justin Dargin, esperto di energia dell'Università di Oxford.

"Le forniture di gas russo rappresentano ormai circa un terzo del consumo totale di gas in Europa. Almeno a medio termine. Sarà molto difficile competere con l'importazione del russo in Europa in termini di prezzo, flessibilità e affidabilità", ha detto Dargin.

L'esperto ha spiegato che questo è un dato di fatto che contrasta con le dichiarazioni di Bruxelles degli ultimi dieci anni riguardanti la ricerca della diversificazione delle importazioni.

Inoltre Dargin ha osservato che è un dato di fatto anche lo sforzo delle compagnie energetiche americane di aumentare le proprie esportazioni in tutto il mondo.

"Sì, le esportazioni di energia dagli Stati Uniti all'Europa sono possibili, ma non dobbiamo aspettarci che spodestino la Russia dalla posizione di principale fornitore di gas a medio termine", ha spiegato l'esperto.

Altra cosa strana ma possibile è l'importazione del gas russo negli Stati Uniti. All'inizio di quest'anno un nave carica di gas russo è arrivata nel porto di Boston. Dargin sostiene che questa sia una cosa del tutto normale anche in pieno periodo di sanzioni, in quanto le forniture di gas non rientrano nell'ambito delle misure restrittive.

"Le sanzioni americane non influenzano l'importazione di gas russo… sono progettate per creare ostacoli all'industria russa del petrolio e del gas… ma non impediscono qualsiasi tipo di importazione dalla Russia", ha sottolineato l'esperto.