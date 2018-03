Kaspersky trova in rete un pericoloso virus indistruttibile

Il nuovo programma infetta i router. Pertanto, le informazioni pericolose per il sistema si diffondono più rapidamente su più dispositivi. Il virus sostituisce la libreria con una copia appositamente predisposta, carica i componenti infetti e quindi avvia il processo di attacco sui computer.

Una parte del virus, chiamato Canhadr, funziona sul codice kernel, consentendo agli aggressori di ottenere un accesso esteso alla memoria del computer a tutti i livelli. Un altro, designato come GollumApp, influenza il livello dell'utente: prende il controllo dei file e monitora costantemente la persistenza del malware nel sistema.

Il programma non è solo in grado di rubare qualsiasi informazione memorizzata in forma digitale, compresi traffico in rete, schermate e password. Ma monitora attentamente la propria sicurezza e il proprio buon funzionamento: ad esempio, per scacciare ogni sospetto il virus avvia autonomamente i controlli di sicurezza del computer.

Gli specialisti hanno definito questo virus un "capolavoro" del crimine informatico: il codice dannoso esiste dal 2012 e finora le sue tracce sono state invisibili.

Gli esperti ritengono improbabile che un tale programma possa essere stato creato da truffatori: è molto probabilmente che sia stato sviluppato da qualche agenzia di sicurezza nazionale o di intelligence. Mentre non ci sono prove a riguardo, gli esperti di Kaspersky Lab hanno affermato che il virus potrebbe essere utilizzato per contrastare il terrorismo da parte dei servizi segreti di Stati Uniti, Canada, Gran Bretagna, Australia e Nuova Zelanda.