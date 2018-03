E' quanto ha sottolineato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov.

"Non abbiamo notizia di dichiarazioni ufficiali di Londra circa un nostro coinvolgimento. In ogni caso non si tratta di un problema nostro: la persona coinvolta è un cittadino russo che ha lavorato per un servizio di sicurezza britannico e l'incidente è avvenuto nel territorio del Regno Unito: la questione non ci riguarda", ha detto Peskov ai giornalisti.