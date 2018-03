Forze filo-Assad scoprono laboratorio per produrre armi chimiche in Ghouta orientale

Durante l'operazione per eliminare le sacche di resistenza islamiste nel distretto Aftris della Ghouta orientale, le forze governative hanno scoperto un laboratorio di fortuna per la produzione di armi chimiche, ha dichiarato ai giornalisti il colonnello Ibrahim Ferraz.

"Presumibilmente le apparecchiature per produrre queste armi servivano per preparare una provocazione per accussare le forze governative di attacco chimico."

La settimana scorsa a Damasco avevano fatto sapere che 24 tonnellate di agenti chimici erano stati trovati nei territori precedentemente controllati dai ribelli islamisti. Allo stesso tempo il dicastero diplomatico siriano ha sottolineato che gli esperti dell'OPCW "non vogliono conoscere la verità". Damasco ha ripetutamente chiesto all'organizzazione per la proibizione delle armi chimiche di inviare i suoi esperti ad Aleppo o Khan Shaykhun, ma l'OPCW si è rifiutata, giustificando questa decisione con i pericoli legati al viaggio in queste zone.

Inoltre il vice ministro degli Esteri siriano Faisal Mekdad aveva messo in guardia da un false flag dei ribelli della Ghouta orientale per incolpare le forze filo-Assad.

Allo stesso tempo ha ricordato che la Siria non ha mai rifiutato alla commissione dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche di condurre le indagini sul territorio nazionale.