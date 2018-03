Nel Regno Unito si potranno comprare preservativi “speciali” per matrimonio principe Harry

In occasione del matrimonio del principe di Galles Harry con l'attrice americana Meghan Markle, nel Regno Unito verrà messa in vendita una collezione di preservativi celebrativa, le cui confezioni possono intonare gli inni della Gran Bretagna e degli Stati Uniti.

Lo ha comunicato la stessa società che produce i preservativi Crown Jewels.

Durante l'apertura della confezione di questi preservativi, gli acquirenti sentiranno "God Save the Queen" o l'inno americano. Il costo di un pacchetto di questi "preservativi cantanti" è relativamente modesto, circa 10 sterline (circa 11 euro).

Sulla confezione sono raffigurati il principe Harry con la sua futura moglie accompagnati da slogan a doppio senso (Your Prince Will Come, il tuo principe verrà).

Preservativi celebrativi del matrimonio del principe Harry

In precedenza la società aveva già prodotto una serie di profilattici speciali per il matrimonio del fratello maggiore di Harry, il duca di Cambridge e principe William con la sua moglie Keith Middleton.

L'evento tanto atteso in tutta la Gran Bretagna, il matrimonio dell'erede più giovane al trono inglese e Meghan Markle, è previsto il 19 maggio.