L'incontro tra Trump e Kim potrebbe portare alla pace o ad una nuova guerra

L’incontro tra Donald Trump e Kim Jong-un potrebbe portare al primo trattato di sicurezza multilaterale in Asia orientale così come ad un nuovo conflitto coreano. Lo riferisce il quotidiano tedesco Die Welt.

La pubblicazione paragona l'incontro tra Trump e Kim con quello del 1972 tra Richard Nixon e Mao Zedong. Tuttavia, non è sorprendente: il padre dell'attuale leader, Kim Jong Il, nel 1999 inviò a Bill Clinton un maresciallo dell'esercito della Corea del Nord come suo rappresentate. In seguito gli Stati Uniti inviarono il ministro degli Esteri a Pyongyang.

"Più tardi è stato detto che allora entrambe le parti erano a un millimetro dalla riconciliazione, ma poi George Bush è salito al potere e tutto è cambiato", afferma l'autore.

Nel 2009, Kim Jong Il ha preso in ostaggio alcuni americani. Durante questo incidente, il leader nordcoreano ha proposto un accordo agli Stati Uniti, dicendo che Pyongyang "non è un eterno nemico degli Stati Uniti" e che le armi nucleari servono solo per la difesa.

Secondo la pubblicazione, Kim Jong-un gode di una posizione di forza, a differenza di suo padre, ed è pronto a fare "un'offerta convincente, nonostante le sanzioni". Kim Jong-un vuole approfittarne e negoziare con gli USA.

È pure possibile che voglia "ingannarli", come hanno fatto suo padre e suo nonno, per guadagnare tempo e ottenere un allentamento delle sanzioni.

Questo non significa che la Corea del Nord abbandonerà le sue armi nucleari e che gli Stati Uniti garantiranno l'esistenza della Corea del Nord, perché contrari a qualsiasi dittatura.

Trump potrebbe usare il disarmo della Corea del Nord come ricompensa per una soluzione comune che prevede il rifiuto di Cina, Russia e America dal potere a favore di un accordo generale. Tuttavia, ciò richiederà un formato multilaterale, sottolinea la pubblicazione.