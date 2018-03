Media: le relazioni USA-Turchia continuano a peggiorare e non per colpa di Erdogan

Il sentimento anti-americano nella società turca si è recentemente aggravato a causa del sostegno americano ai curdi in Siria. Lo ha affermato il presidente della Turchia Recep Tayyip Erdogan citato dal quotidiano turco Hürriyet.

"Chi pagherà i salari alle Forze di autodifesa del popolo? Gli Stati Uniti. Quando ne parlo con gli americani, cominciano a preoccuparsi. Perché? Perché sono inclusi nel vostro budget. Avete fornito loro veicoli corazzati e armi", ha detto il presidente durante il suo discorso all'Accademia politica di Ankara.

Erdogan ha raccontato che nella sua ultima riunione con il Segretario di Stato americano Rex Tillerson questi si è lamentato del peggioramento del sentimento anti-americano in Turchia.

"I sentimenti anti-americani stanno davvero peggiorando, ma io non centro nulla", ha detto Erdogan.

Erdogan, nota il quotidiano, ha fatto queste dichiarazioni sullo sfondo dei negoziati in corso a Washington del comitato turco-americano per risolvere i problemi in sospeso tra i due alleati.

Tra i problemi che saranno discussi c'è l'operazione militare turca ad Afrin, in Siria, contro i curdi.