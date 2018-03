Russia, vice premier svela dettagli della modernizzazione del MiG-31

Il vice primo ministro russo Dmitry Rogozin ha annunciato che la modernizzazione del caccia MiG-31 è stata effettuata in contemporanea con lo sviluppo del missile ipersonico Kinzhal.

"In qualità di vettore del Kinzhal è scelto il caccia supersonico MiG-31. I lavori per l'ammodernamento di questo aereo sono avvenuti in parallelo con lo sviluppo della stessa arma", ha scritto Rogozin su Twitter.

In precedenza, il ministero della Difesa ha reso noto che il nuovo missile Kinzhal è stato lanciato per la prima volta da un caccia MiG-31 e che il test ha avuto successo.

Il presidente russo Vladimir Putin ha presentato il nuovo missile Kinzhal durante il suo messaggio annuale all'Assemblea federale. Putin ha osservato che il nuovo missile ipersonico può essere armato con testate convenzionali e nucleari, ed è capace di eludere tutti i sistemi esistenti di difesa missilistica.