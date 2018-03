Capo diplomazia turca spiega il perchè dell'acquisto dei lanciamissili russi S-400

"Avevamo bisogno di loro con urgenza perché non avevamo un sistema di contraerea." Abbiamo avuto problemi persino negli acquisti di armi convenzionali negli Stati Uniti per i dubbi del Congresso. Siamo stati costretti a comprare da qualcuno. Se l'amministrazione americana darà la garanzia che il Congresso darà il via libera, compreremo i sistemi Patriot", ha detto il ministro rispondendo alla domanda sul perché la Turchia ha comprato gli armamenti russi che non si integrano con i sistemi di difesa missilistica della NATO.

In precedenza il vice segretario della NATO Rose Gottemoeller aveva dichiarato che gli S-400 non si integrano con i sistemi di difesa missilistica della NATO e questo dovrebbe essere preso in considerazione al momento di decidere se acquistare armi dalla Russia.

A dicembre dello scorso anno ad Ankara, i rappresentanti russi e turchi avevano firmato un accordo per la concessione di un prestito per l'acquisto dei sistemi di contraerea S-400. Secondo la segreteria dell'industria della difesa turca, Ankara acquista due batterie di questo sistema che saranno gestite da personale turco. Inoltre le parti hanno concordato una cooperazione tecnologica in questo settore per sviluppare la produzione di sistemi missilistici antiaerei in Turchia.