Media: per Trump parlare con Kim Jong-un è un eccitante gioco d'azzardo

Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha proposto a Donald Trump di incontrarsi per negoziare il programma nucleare nordcoreano,e il presidente degli Stati Uniti ha accettato l'invito, definendolo una "coraggiosa iniziativa diplomatica". Il rappresentante della Corea del Sud Chon Yi Yong ha fatto sapere che Trump e Kim si incontreranno nei prossimi due mesi.

Per Trump, come scrive il New York Times, l'incontro con Kim Jong-un è un "eccitante gioco d'azzardo". Nessun presidente degli Stati Uniti ha mai incontrato i leader nordcoreani. Inoltre, lo stesso Trump ha ripetutamente promesso che non ripeterà l'errore dei suoi predecessori e non si impegnerà in negoziati in Pyongyang riceverà concessioni da parte degli USA.

Incontrare il leader della RPDC è un gesto eclatante da parte di Trump. Tuttavia, entrambi i hanno la tendenza a "passi audaci e drammatici", quindi il loro coinvolgimento personale potrebbe condurre i negoziati in una direzione inaspettata — sottolinea la pubblicazione.