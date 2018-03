Media: migliora l’atteggiamento mondiale nei confronti della Russia

Secondo il sondaggio, l'atteggiamento verso la Russia e verso i russi sta migliorando in tutto il mondo. Inoltre i russi sono ora considerati più ospitali, osserva la pubblicazione tedesca.

Tuttavia, aggiunge la pubblicazione la Russia non è diventata più attraente per gli investitori: quest'anno ha nuovamente ottenuto il 28esimo posto su una lista di 50 paesi su questo indicatore.

La Russia è però apprezzata per la sua cultura e la sua produzione.

In generale, la Russia si è attestata al 23esimo posto della classifica generata stilata dalla pubblicazione, guadagnando due punti in più rispetto al 2014.