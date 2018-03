La Russia esorta gli studenti a sviluppare droni sottomarini

Il governo russo organizza concorsi per lo sviluppo di sistemi moderni per il ministero della Difesa. Lo riferisce il portale War is Boring.

In Russia è stato creato un centro per le innovazioni tecnologiche destinate al ministero della Difesa. Ora i dipendenti del centro russo sono impegnati in vari progetti, tra cui lo sviluppo di droni e robot. L'istituto ha inoltre lanciato una competizione per studenti provenienti da tutta la Russia per lo sviluppo di droni sottomarini.

I sistemi sottomarini senza equipaggio sono un elemento chiave del sistema di difesa navale del paese e possono aiutare la Russia a proteggere i suoi vasti confini, osserva la pubblicazione.

Date le recenti dichiarazioni di Vladimir Putin, secondo cui la Russia varerà presto sottomarini nucleari in grado di muoversi in tutto il mondo, è probabile che non ci sarà carenza di partecipanti alla competizione — predice l'autore. Oggi i russi hanno largamente formato un atteggiamento positivo nei confronti della sfera militare e il patriottismo sta spingendo molti ad entrare nell'esercito.

Inoltre, il ministero della Difesa conduce una propria competizione per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Tutte queste attività dimostrano che il governo sta cercando di applicare il grande potenziale intellettuale e innovativo del paese, e creare una piattaforma su cui i giovani innovatori possono testare le loro idee.