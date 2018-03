Esperto commenta NATO su superiorità militare della Russia in Europa

L'esperto militare russo Vladislav Shurygin, in un’intervista a RT, ha commentato la dichiarazione del comandante delle forze NATO in Europa, il generale americano Curtis Scaparrotti, secondo cui entro il 2025 gli Stati Uniti potrebbero perdere la superiorità militare sulla Russia in Europa.

"Questa affermazione è solo una constatazione di fatto. Per quasi 27 anni abbiamo cercato di trovare un altro ruolo e altre relazioni con i partner… ma non è servito a niente. Viviamo in un mondo che è diventato pericoloso per noi che dobbiamo affrontare minacce molto gravi. Quindi rispondiamo di conseguenza. La Russia sta diventando il più potente dominatore militare in Eurasia", ha detto l'esperto.

Shurygin ha anche aggiunto che la crescita del potere militare russo è una sfida seria per gli americani.

"Anche se spendono somme ingenti per rafforzare la loro presenza in Europa, è improbabile che siano in grado di compensare completamente tutto… Oggi gli americani devono rendersi conto oggi sono al massimo una stampella per gli stati europei", ha concluso.