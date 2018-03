Eurocommissione pronta ad appellarsi alla WTO per dazi USA

La Commissione europea è pronta ad avviare un procedimento contro gli Stati Uniti presso l'Organizzazione mondiale del commercio (WTO) relativa ai dazi sull'acciaio e sull'alluminio. Lo ha fatto sapere il vicepresidente della Commissione europea Jyrki Katainen in una conferenza stampa.

"Siamo pronti a coinvolgere gli Stati Uniti nel processo di risoluzione delle controversie alla WTO", ha detto Katainen.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato giovedì l'ordine di imporre dazi sulle importazioni di acciaio e alluminio, dando il via a una nuova politica protezionistica e creando il timore di una guerra commerciale. Allo stesso tempo, la Casa Bianca ha ammesso delle eccezioni per il Canada, il Messico e gli altri paesi che convinceranno gli Stati Uniti che i loro prodotti "non minacceranno più la sicurezza nazionale".