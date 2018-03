Senatore russo commenta generale USA su sottomarini pericolosi per la Russia

Il vice presidente della commissione per la difesa e la sicurezza del Consiglio federale russo Evgeny Serebrennikov, in un'intervista a RT, ha definito “infondata” l’affermazione del generale John Hite del comando strategico dell’esercito americano secondo cui i sottomarini USA sono in grado di distruggere la Russia.

"Non capisco assolutamente su cosa si basa questa dichiarazione. Penso che il presidente nel suo discorso sia stato molto chiaro. Gli esperti mondiali sono d'accordo sul fatto che ad oggi non esiste difesa alle armi descritte da Putin nel suo discorso al Parlamento. Questa è la preoccupazione degli americani. E per offuscare in qualche modo i loro sentimenti negativi fanno questo genere di affermazioni", ha detto il senatore.

In precedenza, il Pentagono ha detto che i sottomarini americani sono in grado di distruggere la Russia e la Cina.