S-400 alla Turchia, esperto: la NATO deve accettare la sconfitta

L’esperto militare russo Victor Litovkin in un'intervista a RT ha commentato il capo del Comitato militare NATO, Petr Pavel, che ha avvertito la Turchia sulle conseguenze negative dell’acquisto del sistema missilistico russo S-400.

"Il sistema di difesa della Grecia, un paese NATO, è interamente basato sui sistemi russi "Osa-AKM", "Tor-M2" e S-300. Tutti loro rientrano perfettamente nel sistema di difesa aerea dell'Alleanza. Quello che dicono Petr Pavel e gli americani è solo gelosia che la Turchia possa acquistare il miglior sistema di difesa aerea a livello mondiale non dagli Stati Uniti ma dalla Russia. E si arrabbiano per questo. Ma in realtà, tutto è compatibile con il sistema di difesa aerea della NATO", ha detto l'esperto.

Litovkin ha anche definito "infondati" i timori della fuga di notizie sensibili della NATO a causa del fatto che il funzionamento del sistema S-400 richiede l'intervento di specialisti russi.

"Non ci sarà alcuna fuga di notizie… La NATO deve saper accettare la sconfitta con dignità", ha aggiunto.