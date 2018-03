Pentagono deluso dalle dichiarazioni di Putin sulle nuove armi dell'esercito russo

"Conosciamo lo sviluppo degli armamenti russi e con preoccupazione osserviamo alcuni cambiamenti nella dottrina militare russa e nel programma di esercitazioni militari, ma ci ha deluso come il presidente della Federazione Russa ha deciso di presentare tutto questo," — Rood ha affermato nel corso di un'audizione nella commissione Difesa del Senato degli Stati Uniti.

Non ha fornito ulteriori dettagli, ma in precedenza il Dipartimento di Stato aveva dichiarato di aver visto una simulazione al computer mostrata durante l'intervento di Putin, in cui i missili erano diretti verso il territorio americano.

La settimana scorsa Putin, dopo aver letto il messaggio all'Assemblea Federale, ha parlato delle più recenti armi strategiche a disposizione della Russia.