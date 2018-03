Belgio: compresse di iodio contro il pericolo nucleare

Come parte della campagna di informazione sulla sicurezza nucleare, nelle farmacie in Belgio ora è possibile ottenere compresse di iodio gratuite.

In caso di incidente nucleare, il 6 marzo tutti i residenti in Belgio possono ottenere compresse di iodio gratuite in farmacia. Questa misura fa parte della nuova campagna di informazione del governo federale.

È stato inoltre lanciato un nuovo sito Web che informa i cittadini e illustra le azioni in caso di incidente nucleare (www.risquenucleaire.be).

Le compresse, che prevengono malattie alla tiroide, non devono essere prese per profilassi. Le compresse possono aiutare solo per un tempo molto breve dopo il verificarsi di un incidente nucleare.

"Oggi è solo l'inizio della campagna, ma nelle ultime ore le pastiglie sono state chieste da molti compratori", ha raccontato Didier Ronsen, farmacista di Bruxelles.