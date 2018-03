La Grecia chiede aiuto ad UE e NATO

La Grecia sta cercando l'assistenza della UE e della NATO per liberare 2 soldati arrestati al confine dai militari turchi. Sono stati arrestati con l'accusa di spionaggio.

Il ministro della Difesa greco ha detto che i soldati sono stati fermati a pochi metri dal confine nel territorio turco mentre pattugliavano la zona per contrastare l'immigrazione clandestina.

"La Turchia è un membro della NATO, alleato della Grecia nella NATO, questi incidenti vengono risolti pacificamente attraverso i negoziati tra i militari dei due Paesi", ha detto il ministro della Difesa greco Pannos Kammenos.

Il ministro greco ha informato i suoi colleghi europei e il capo della diplomazia UE Federica Mogherini. Tutti hanno espresso la loro solidarietà alla Grecia. Federica Mogherini ha risposto inequivocabilmente alla relativa domanda in una conferenza stampa:

"È estremamente importante avere relazioni di buon vicinato e lo ricordiamo costantemente ai nostri interlocutori turchi a tutti i livelli, anche da parte mia." Era estremamente importante per noi condividere queste informazioni ed esprimere la nostra speranza per un risultato positivo e moderato".

Il vertice UE-Turchia, previsto il prossimo 26 marzo a Varna, in Bulgaria, continua a rimanere in bilico. Il presidente del Consiglio d'Europa ha affermato che si svolgerà a condizione che la Turchia fermi le sue provocazioni nella zona economica esclusiva di Cipro e nel Mar Egeo. Fonti diplomatiche della UE riferiscono che i canali di comunicazione con la Turchia sono aperti, ma i colloqui non sono sempre piacevoli.