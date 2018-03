Usa-Russia, ambasciata: inviata richiesta per incontrare Tillerson

© Sputnik. Vladimir Sergeev Intelligence USA: per la Russia le sanzioni non sembrano essere un problema

Mosca ha inviato una richiesta per un incontro tra il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov e il suo omologo statunitense Rex Tillerson il 2 marzo, ma non ha ancora ricevuto una risposta adeguata da parte degli Stati Uniti: lo ha detto oggi l'ambasciata russa negli Stati Uniti, rispondendo così alla portavoce del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Heather Nauert. Secondo quest'ultima, Tillerson non ha ricevuto inviti da parte di Mosca per incontrare Lavrov in Africa considerando che entrambi i diplomatici saranno in Etiopia nello stesso momento.

"Diverse volte — ha scritto la sede diplomatica russa su Facebook — abbiamo cercato di ottenere una risposta adeguata. Finora, purtroppo, senza successo".