Corea, Moon: non prevediamo di allentare sanzioni verso Pyongyang

Il presidente sudcoreano Moon Jae-in ha detto di non aver intenzione di allentare le sanzioni contro la Corea del Nord solo per tenere il terzo vertice intercoreano e stabilire un dialogo con Pyongyang. Il presidente della Corea del Sud ha ospitato una cena per i membri della delegazione del governo, che è tornata da una visita di due giorni in Corea del Nord.

"Non stiamo programmando di allentare le sanzioni solo per avviare il dialogo inter-coreano", ha detto Moon alla cena, come riportato dall'agenzia di stampa Yohnap.