Siria, Putin: accordi tra Russia, Iran e Turchia stanno funzionando

Il presidente russo Vladimir Putin ha detto che gli accordi raggiunti tra Russia, Iran e Turchia sulla Siria stanno funzionando. Putin ha poi osservato che i tre si sono seduti al tavolo dei negoziati nonostante le complesse relazioni tra i paesi della regione.

"Per quanto complesse fossero le relazioni tra i paesi della regione — ha detto —, ci siamo seduti al tavolo negoziale con la Turchia e l'Iran e abbiamo agito come garanti di alcuni accordi che stanno funzionando" ha spiegato Putin in un documentario diretto dal giornalista russo Vladimir Solovyev.