Pornostar trascina Trump in tribunale

La causa civile, depositata presso il tribunale di Los Angeles, riguarda la non validità dell'accordo di non divulgazione della relazione con Trump perché non è mai stato firmato. L'accordo, come dichiarato dalla stessa Daniels, è stato concluso con lei dall'avvocato Michael Cohen.

Nel testo del documento, Trump è indicato con il nome di David Dennison e la Clifford come Peggy Peterson. La lettera di presentazione rivela la vera personalità delle parti. Su ogni documento c'è lo spazio per la firma di Trump, che non ha mai posto.

In precedenza, alla rivista Life la Daniels ha raccontato di essere stata pagata dagli avvocati di Trump prima delle elezioni presidenziali per indurla a tacere sulla faccenda.