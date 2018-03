Esperti mettono in guardia dal possibile rischio di una nuova epidemia di peste

E' noto che epidemie di peste si verificano periodicamente in 36 Paesi in tutto il mondo. Uno dei più grandi misteri che circondano la peste è come e dove questa malattia riesce a sopravvivere tra le varie epidemie.

Come molti altri agenti patogeni, i batteri Yersinia pestis, che provocano la peste, non possono sopravvivere a lungo senza la protezione dell'ambiente. Nonostante ciò, le epidemie della peste si ripetono costantemente in molti luoghi. Questo indica la capacità dei batteri di trovare rifugio e sopravvivere nei periodi tra i focolai prima di iniziare un nuovo ciclo di infezione. Per prevenire in futuro le epidemie, è estremamente importante capire dove si nascondono i batteri e come riescono a sopravvivere.

Un recente studio condotto nel centro di malattie infettive dell'università del Colorado dimostra che l'ameba, microrganismo terrestre e acquatico che si nutre di batteri, può ricoprire un ruolo protettivo per questo pericoloso agente patogeno tra i vari cicli di epidemia. La loro interrelazione, forse, aiuta i batteri della peste ad aspettare le condizioni idonee per lo sviluppo.