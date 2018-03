Forbes pubblica la classifica delle persone più ricche del mondo

Sul suo sito web la rivista Forbes ha pubblicato la classifica degli uomini d'affari più ricchi: in essa sono finiti 102 cittadini russi.

I primi tre uomini d'affari più ricchi del mondo sono l'amministratore delegato di Amazon Jeff Bezos con un patrimonio di 112 miliardi $, l'ex amministratore delegato della Microsoft Bill Gates (90 miliardi $) e Warren Buffett, fondatore di Berkshire Hathaway (84 miliardi $).

Tra i primi cento della classifica dei miliardari secondo la versione di Forbes, si contano 9 russi.

In particolare l'imprenditore più ricco in Russia è il presidente del gruppo metalmeccanico NLMK Vladimir Lisin. La sua fortuna è stimata in 19,1 miliardi $. Tra i suoi connazionali alle sue spalle figurano il presidente del consiglio di amministrazione della Severstal Alexey Mordashov con un patrimonio di 18,7 miliardi $ ed il fondatore della Novatek Leonid Mikhelson con 18 miliardi di dollari.