Corea del Nord e del Sud al vertice inter-coreano a fine aprile

Le due Coree hanno deciso di stabilire una "linea calda" tra i due leader e si impegnano a tenere il terzo vertice a fine aprile.

E' quanto emerso alla fine di un vertice durato due giorni tra alti funzionari a Pyongyang.

"Il Summit intercoreano si terrà a fine aprile alla Panmunjom Peace House", ha comunicato la Blue House di Seul che ha sottolineato come "Pyongyang ha chiarito la sua volontà di denuclearizzare la penisola coreana e ha chiarito che non ci sono ragioni per possedere armi nucleari se la minaccia militare contro la Corea del Nord viene risolta e la sicurezza della Corea del Nord è garantita".

Secondo la nota della presidenza sudcoreana, la Corea del Nord avrebbe anche espresso la volontà di tenere colloqui con gli Stati Uniti e congelare i test nucleari durante i negoziati. Pyongyang ha anche promesso di non usare armi nucleari o convenzionali contro la Corea del Sud.