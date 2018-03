Kim Jong-un: l'inizio di "una nuova storia di unificazione della patria"

Kim Jong-un ha espresso "la volontà fondamentale e un forte desiderio di promuovere i rapporti tra le due Coree". Gli hanno consegnato una lettera del presidente della Corea del Sud, e l'ambasciatore speciale ha parlato dell'intenzione di Moon Jae-In di tenere un vertice. Il leader della Corea del Nord ha dato indicazioni per "prendere misure immediate per questo".

"Il Capo supremo ha anche avuto un profondo scambio di opinioni per le questioni di mitigazione delle tensioni militari nella penisola coreana e per intensificare il dialogo multilaterale e di contatto" riferisce l'agenzia.

All'incontro per la Corea del Nord hanno partecipato il vice presidente del comitato centrale del partito dei Lavoratori della Corea, il capo del dipartimento del fronte unito Kim Yong-Chol e Kim E Jeong, la sorella di Kim Jong-un. Facevano parte della delegazione, arrivata in Corea del Sud per l'apertura e la chiusura dei giochi Olimpici.

Visita a Pyongyang

Ieri a Pyongyang è arrivata una delegazione di dieci persone, tra cui il capo dell'agenzia nazione di intelligence Con Hong e il consigliere del presidente per le questioni di sicurezza Chung I En. Con Hong ha giocato un ruolo importante nell'organizzazione dei due storici vertici tra il Nord e il Sud Corea nel 2000 e nel 2007. En mantiene stretti contatti con il suo omologo americano Herbert MacMaster.

Dovevano portare al leader della Nord Corea la lettera dal presidente della Corea del Sud, per discutere di un incontro tra i due capi di stato, ma anche per scoprire le opportunità per il ripristino del dialogo tra Corea del Nord e USA. La proposta di visitare Pyongyang del presidente della Corea del Sud è della sorella di Kim Jong-un, risale alla visita per le Olimpiadi.