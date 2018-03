Giappone: vulcano Simmoe emette colonna di fumo di oltre due chilometri

Una forte eruzione del vulcano attivo Simmoe della catena montuosa Kirishima, è stata registrata sull'isola di Kyushu in Giappone, sul cratere c'è una colonna di fumo e cenere di un'altezza di circa 2,3 chilometri, ha riferito il servizio meteo del paese.

I meteorologi hanno registrato un'eruzione "esplosiva del cratere" alle 14.27, ora locale. In tutta la regione continua la vibrazione vulcanica.

Nella regione c'è il terzo livello di rischio dei cinque possibili. Questo comporta il divieto di arrampicata e avvicinamento alla montagna. Gli esperti chiedono di prestare particolare attenzione entro il raggio di due chilometri dal vulcano, sono possibili emissioni vulcaniche e di lava. Il quarto e il quinto livello prevedono, rispettivamente, "i preparativi per l'evacuazione" e "urgente evacuazione".

Secondo i media giapponesi, l'eruzione del vulcano ha portato alla cancellazione di non meno di 44 voli in partenza o in arrivo all'aeroporto di Kagoshima, che è il secondo con più carico di traffico sull'isola di Kyushu.

L'ultima eruzione del vulcano, proprio dove si svolgevano le riprese del quinto film di James Bond "si vive solo due volte", è stata registrata il primo marzo di quest'anno.