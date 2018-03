Mosca ha commentato i risultati delle elezioni in Italia

"Crediamo che le elezioni siano assolutamente una questione interna dell'Italia, è sovrano diritto dei cittadini italiani votare per quelle forze politiche, in cui vedono il futuro del loro paese" ha detto Peskov.

Ha anche detto che la Russia vuole che l'Italia rimanga un promettente partner per la Russia, affinché "l'Europa sia fiorente, in continua evoluzione e anche in buoni rapporti, basati su principi di reciprocità e di rispetto con la Russia".

Secondo i risultati ufficiali, quasi terminati, i vincitori sono la coalizione di centro-destra, con a capo la Lega, che guadagna il 37% dei voti, e il Movimento 5 Stelle con il 32%. Il Partito Democratico, negli ultimi cinque anni al potere, di centro-sinistra, ha circa il 20% dei voti.

Il leader della Lega, Matteo Salvini ha forti opinioni sulla migrazione e critica l'UE. Questo partito spesso viene inserito tra gli euroscettici.