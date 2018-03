"Circondata da amici": la Bundeswehr ha raggiunto il limite delle sue possibilità?

Un ex ufficiale delle forze armate tedesche, Jochen Scholz dice che ci sono due cause per questo stato di cose: in primo luogo, del cattivo stato dell'esercito si parla spesso, prima del dibattito sul tema del bilancio. E in secondo luogo, i circoli politici danno alle forze armate sempre nuovi compiti.

"Dopo il 1990, la Bundeswehr è stata completamente ricostruita", ha detto il tenente colonnello di riserva Scholz. "Finora ritenevano di dover essere un esercito difensivo, il cui compito era quello di proteggerci da un eventuale attacco da parte dei paesi membri del patto di Varsavia. Ma ora la domanda è: cosa fare con la Bundeswehr in una situazione in cui il nemico non c'è? E a qualcuno è venuta in mente la "bella" idea di partecipare a tutti i tipi di operazioni internazionali, su cui insistono gli USA".

Le operazioni dal Baltico fino in Africa

Ciò ha indotto la questione della ristrutturazione globale della Bundeswehr sullo sfondo di una situazione mutevole, ogni volta da risolvere in modo nuovo. La NATO allora, dopo il consenso della Germania nel Consiglio della NATO, ha messo di fronte a sé nuove sfide. "Quindi non bisogna meravigliarsi del fatto che tutto non procede senza intoppi, come qualcuno vorrebbe" ha detto Scholz.

La geografia della partecipazione dell'Esercito nelle operazioni della NATO si estende dall'Afghanistan all'Africa. Questo significa che prima le truppe tedesche svolgevano diverse attività. A questo si è recentemente aggiunta la partecipazione delle forze di reazione rapida negli Stati Baltici. "In questo modo, la Bundeswehr agisce in condizioni meteorologiche, condizioni climatiche e geografiche che variano dal Nord Africa al Baltico all'Afghanistan. Chi accetta queste cose, non deve chiedersi se qualcosa non funziona", ha sottolineato Scholz.

NATO: l'obiettivo due per cento

A questo si è aggiunto il fatto che i paesi della NATO pochi anni fa hanno deciso che ognuno di loro dovrà spendere per esigenze militari il 2% del PIL. Per avvicinarsi a questo obiettivo, qualcuno con piacere pone l'accento sulla mancanza di volontà e insufficiente volontà di partecipazione a queste operazioni. "Il nostro ministro della difesa richiede diverse competenze dai suoi generali, e poi pubblica queste o altre cifre spaventose".

Per tutto il periodo di servizio militare attivo Scholz dice che l'unica volta che ha avuto luogo questo dibattito è stato nel 1962. Allora la rivista Spiegel aveva questo titolo sulla copertina: "Capacità di difesa sotto condizione". Scholz ha ricordato: "Allora la Bundeswehr era in fase di formazione. È stata fondata nel 1955, se n'è discusso sette anni più tardi. È stato un grande dibattito, e poi alcuni problemi sono sorti solo con i sistemi di artiglieria come Starfighter».

Irrealistiche minacce

Da ex ufficiale dell'Aeronautica Scholz stesso ha partecipato alle operazioni della NATO. Pertanto, l'attuale dibattito lo conduce tranquillamente:

"Credo ancora che qualcosa fosse importante nel 1990-1991, ora non ha più importanza. Voglio dire, siamo circondati da amici. Quando sei circondato da amici, non hai bisogno di regolarti per minacce non realistiche. Certo, sai che è così. C'è chi trova tutti i trucchi per sottolineare l'importanza delle forze armate: in questo contesto si parla anche di minacce da parte della Russia, nel contesto delle attestazioni di amicizia tedesco-francesi per partecipare alle operazioni in Africa, nell'interesse della Francia eccetera, eccetera".