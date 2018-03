Stephen Hawking ha parlato del "non essere"

In un'intervista con il presentatore, l'astronomo e promotore della scienza Neal Dergas Tyson, Hawking ha risposto alla domanda su cosa c'era prima del Big Bang. La risposta è stata "niente", ha spiegato con approccio euclideo alla gravità quantistica. Il tempo ordinario, caratteristico per il nostro Universo, è sostituito da quello immaginario, considerato come una quarta dimensione spaziale. In questo modo, l'Universo appariva come una superficie di dimensioni curve come la superficie della Terra.

Questo Universo euclideo, secondo Hawking e il suo collega James Hartle, non ha confini, ma è chiuso. Il Big Bang, quindi, può essere visto come un analogo del Polo Sud, a sud del quale non c'è niente. Allo stesso modo non esistevano il tempo e lo spazio prima della nascita dell'Universo.