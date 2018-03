In Russia svilupperanno le infrastrutture nell'Artico e Pacifico

Le autorità russe svilupperanno le infrastrutture per il trasporto, nel mar Baltico, mar Nero, nei bacini del Pacifico e dell'Artico, ha detto al Congresso dei trasporto il presidente Vladimir Putin.

"Continueremo a sviluppare grandi nodi logistici, nel mar Baltico, mar Nero, nei bacini del Pacifico e dell'Artico, è un'enorme riserva per la crescita del traffico, soprattutto di grandi dimensioni e quello pesante, rappresenta lo sviluppo di vie navigabili interne. Abbiamo già avviato le attività per rafforzare le infrastrutture dei fiumi, opere idrotecniche, per rendere più profondo il corso dei fiumi" ha detto Putin.

"Richiamo l'attenzione del governo, tutti i piani devono essere attuati in pieno, influisce sulla struttura del traffico delle merci, sul lancio di nuovi progetti di investimento nei trasporti su acqua di fiume" ha sottolineato il capo dello stato.