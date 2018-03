Su Google maps notate tracce di un UFO in Antartide

La notizia è stata riportata dal tabloid Sun:

Gli utenti del servizio hanno visto nelle foto dell'isola della Georgia del Sud tracce nevose di un enorme oggetto non identificato. Secondo i sostenitori della teoria delle civiltà extraterrestri, una traccia così massiccia l'ha potuta lasciare solo una nave aliena. Altri utenti sostengono che non ci sia nulla di soprannaturale.

"La stazione di ricerca ci ha chiesto di fare fotografie aeree di tutta l'isola, per documentare la popolazione e gli habitat dei cervi. Come fotografo, posso confermare al 100 per cento, che l'oggetto in foto è solo il risultato di un ghiacciaio in scioglimento. Mi dispiace" ha detto l'utente con il nick Rain606, che è stato sull'isola insieme con la flotta reale militare del Regno Unito.

La Georgia del sud, su cui vivono 20 persone, si trova nel sud dell'Atlantico. Il territorio dell'isola fa parte del Regno Unito.