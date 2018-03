In fossili trovate tracce di ossigeno prodotte da batteri di oltre 1 miliardo d'anni fa

Tracce di microbi vissuti milioni di anni fa ce ne sono poche: si tratta di strutture di cianobatteri filamentosi, polveri formate da stuoie batteriche e bolle di gas in esse contenute. I microbi che hanno lasciato tracce di bolle di ossigeno sono stati la prima forma di vita sulla Terra, hanno reso l'atmosfera terrestre adatta alla vita delle piante e degli animali. Queste bolle avrebbero potuto contenere cianobatteri che vivevano in acque poco profonde. Hanno poi prodotto ossigeno tramite la fotosintesi. Le pareti di alcune delle bolle sono attorcigliate, il che conferma la flessibilità della materia in cui si sono formate.