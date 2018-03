In Germania spunta proposta per rendere l'inno neutrale rispetto all'identità di genere

Il plenipotenziario per le questioni di uguaglianza di genere presso il ministero della Famiglia Christine Rose-Mehring ha chiesto di introdurre modifiche nell'inno tedesco per renderlo neutrale rispetto all'identità di genere, scrive la Bild.

È stato riferito che in vista della festa dell'8 marzo Rose-Mehring ha proposto di modificare il verso "fraternamente con il cuore e la mano" in "felicemente con il cuore e la mano," invece di "patria utilizzare "terra d'origine".

Il funzionario fa riferimento all'esperienza austriaca, dove dal 2012 nell'inno si canta "il luogo di nascita di grandi figlie e figli" anziché solo "figli". Lo scorso gennaio il Senato canadese ha approvato una legge che rende l'inno nazionale neutro rispetto all'identità di genere: il verso "l'amore per la patria in tutti i tuoi figli" è stato sostituito da "l'amor per la patria in tutti noi."

Il testo dell'inno nazionale tedesco deriva dall'opera del poeta Heinrich Hoffmann von Fallersleben scritta nel 1841. Dal 1991 si utilizza ufficialmente solo la terza strofa.