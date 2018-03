Rivista americana racconta come la Polonia intende affrontare la Russia

In Polonia continuano a formare "truppe di difesa territoriale" per contrastare la Russia, scrive The National Interest.

Come rilevato dalla rivista, il partito in maggioranza al Parlamento "Diritto e Giustizia" ha sempre considerato la Russia come la più grande minaccia per la sicurezza nazionale e sin dalle elezioni politiche del 2015 ha creato le basi per la formazione di "forze di difesa territoriali".

Inoltre l'ex ministro della Difesa polacco Antoni Macierewicz ha sostenuto la necessità di organizzare unità volontarie di fantieria leggera a livello regionale come rinforzo alle forze militari esistenti.

Oltre ai soliti compiti per proteggere le infrastrutture chiave e garantire sicurezza supplementare agli obiettivi militari, le "truppe di difesa territoriale" dovranno neutralizzare la disinformazione, respingere gli attacchi informatici, sostenere gli ideali patriottici e gestire le situazioni in tempi di crisi o di legge marziale. Al momento, circa 7mila uomini fanno parte di queste truppe ed entro il 2019 si prevede di portare questo numero a 50mila.

Tuttavia, scrive The National Interest, questa misura ha suscitato varie divergenze negli ambienti militari del Paese. Macierewicz in particolare viene criticato per aver privilegiato le "truppe di difesa territoriale" rispetto all'esercito regolare.

In precedenza il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki aveva definito la Russia "la più grave minaccia per il Paese".