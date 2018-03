Siria, Ben-Zvi: Israele in contatto con Russia per ritiro truppe sciite

"Siamo in stretto contatto — ha spiegato — con la Russia su questo tema, come con gli Stati Uniti e la Giordania. Ma, inutile dire, di chi è ora la presenza più grande in Siria? Della Russia. Ed è per questo che, naturalmente, i nostri contatti con la Russia su questo tema sono più frequenti e intensi".

Secondo Ben-Zvi, il ritiro delle truppe sciite è necessario per stabilizzare la situazione nella zona sud della Siria.

Il fatto che la situazione "non si sia completamente stabilizzata — questo è comprensibile. Perché è necessario, secondo gli accordi, ritirare le truppe sciite a una certa distanza dalla linea. Questo non è ancora stato fatto. Ma questo è esattamente ciò su cui stiamo lavorando ora".