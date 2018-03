Esercito turco prende il controllo sulla città di Afrin

"Le forze di terra supportate dall'aeronautica il 4 marzo hanno stabilito il controllo dei punti abitati ad Afrin, in particolare la città di Sheikh el-Hadid e hanno anche preso il controllo della strada che collega la città di Rajo e Dzhenderes con Afrin. Sono stati eliminati 56 terroristi, e dall'inizio dell'operazione in tutto 2668" dice il rapporto.

Lo Stato maggiore delle forze armate della Turchia, il 20 gennaio, ha annunciato l'inizio dell'operazione "Ramo d'ulivo" contro le formazioni dei curdi ad Afrin. Combattono insieme alla Turchia i militanti dell'Esercito Siriano Libero.

Damasco ha condannato fermamente le azioni della Turchia in Africa, osservando che questo territorio è parte integrante della Siria. Mosca in connessione con la situazione in Africa ha invitato tutte le parti a rallentare e a rispettare l'integrità territoriale della Siria.