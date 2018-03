Congresso USA: Trump vuole governare a vita

"Che sia uno scherzo o meno, parlare della carica a vita del presidente cinese Xi Jinping è la coas più anticamericana che possa essere stata pronuciata da un presidente americano. George Washington si sta rivoltando nella tomba" ha scritto il deputato su Twitter.

In precedenza, la CNN ha riferito che Trump durante la campagna chiusa per raccogliere fondi in Florida definiva "fantastica" l'idea di una carica a vita.

"Lui (il leader cinese Xi Jinping) sarà presidente fino alla fine della sua vita per la vita. Presidente per tutta la vita… No è fantastico… E guardate, lo ha potuto fare. Penso che sia fantastico. Forse dovremmo provare un giorno" ha detto Trump.

La scorsa settimana, il Comitato centrale del Partito Comunista Cinese ha promulgato una bozza di emendamenti proposti, il più importante dei quali è l'eliminazione dei limiti di tempo per la presidenza della Cina; Allo stato attuale, secondo la costituzione, il leader di un paese può essere in carica per non più di due termini quinquennali consecutivi.