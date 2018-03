Media occidentali parlano della dipendenza dell'Europa dal gas russo

A causa del freddo anomalo, l'Europa è costretta ad acquistare gas naturale in Russia in volumi record, il che sottolinea la dipendenza della regione dal suo vicino orientale, scrive Bloomberg.

L'agenzia osserva che le temperature registrate quest'anno, le più basse degli ultimi cinque anni, ha aumentato la domanda per il riscaldamento e l'energia, che ha portato ad un aumento record dei prezzi del gas e una significativa riduzione delle riserve di gas.

"L'Europa, e in particolare la Gran Bretagna, dipende sempre più dalla Russia per soddisfare i suoi bisogni energetici", scrive l'autore.

Di conseguenza, la Russia ha aumentato la fornitura di gas ai paesi europei, e non solo attraverso i gasdotti. Quindi, la prossima settimana nel Regno Unito è previsto l'arrivo di una nave cisterna con gas liquefatto russo dall'impianto di Yamal.

L'articolo dice che altri paesi non sono ancora in grado di competere con la Russia su questo tema. In particolare, la Norvegia, che è la seconda più grande esportatrice di gas naturale in Europa, ha ridotto le forniture di gas a causa dell'aumento della domanda interna dovuta a problemi tecnici.

"Tale situazione sarà abbastanza positiva per la Russia, poiché il freddo ridurrà le riserve negli impianti di stoccaggio, che attualmente sono al minimo di cinque anni, il che dovrebbe portare a un altro anno di aumento della domanda di gas in Europa" dice la pubblicazione di Christopher Haynes, esperto di BMI Research.

Sabato, Gazprom ha annunciato l'istituzione di un nuovo record di esportazioni giornaliere verso paesi non CSI: 713,4 milioni di metri cubi. "Per la prima volta in tutte le consegne, i dati record assoluti vengono fissati in primavera, quando i volumi di consumo iniziano di solito a calare", ha osservato il consorzio russo.