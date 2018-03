Russia: nuovo blindato su piattaforma Boomerang

Il blindato sulla base della piattaforma Boomerang è in corso di sviluppo, ha dichiarato il direttore generale dell’azienda Militare-industriale VPK, Aleksandr Krasovizky in diretta sul canale Svezda.

Ha osservato che "questo è, in linea di principio, lo stesso know-how su questa stessa piattaforma, Boomerang".

"Lo annunceremo al più presto" ha aggiunto Krasovizky.

In precedenza ha dichiarato a Sputnik che non esistono concorrenti diretti del blindato in sviluppo dalla VPK, i primi sono stati messi in mostra durante la parata del 9 maggio 2015. "È una svolta nel pensiero ingegneristico".

I futuri veicoli da combattimento di fanteria sulla piattaforma Boomerang sono stati presentati l'anno scorso durante la parata militare sulla Piazza Rossa in onore del 72° anniversario della vittoria nella Grande Guerra Patriottica.