In Russia è stata avviata la produzione in serie del sistema missilistico ipersonico Avangard. Lo comunica a Sputnik una fonte militare-diplomatica.

È tempo per i partner occidentali di Mosca, come ha osservato l'interlocutore dell'agenzia, di realizzare la nuova realtà. Il nuovo sistema, secondo lui, è in grado di volare in strati densi dell'atmosfera a velocità ipersonica, il che lo rende invulnerabile a qualsiasi mezzo di difesa antiaerea e antimissile.

La fonte ha anche notato che il sistema missilistico "Dagger" ("Kinzhal") è già stato adottato nelle forze armate.

Il complesso missilistico Dagger è stato annunciato dal presidente russo Vladimir Putin giovedì in un discorso all'Assemblea Federale.

Il tabloid britannico Metro ha proposto la sua versione del nome dell'ultimo sviluppo tecnologico. "Vorremmo offrire il nostro nome per l'inarrestabile Dagger: Bride of Satan" ha scritto la pubblicazione.